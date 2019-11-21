سما المصري بالحجاب في مهرجان القاهرة و أنباء عن طردها!

حرصت الفنانة سما المصري على التواجد في حفل افتتاح مهرجان (القاهرة السينمائي) بدورته الـ41 رغم عدم توجيه أي دعوة لها.

وبعد أن لاحظ أمن الحفل عدم تطابق اسم سما المصري على الدعوة التي كانت تحملها، قام بإبعادها من على السجادة الحمراء و شوهدت و هي تغادر الحفل غاضبة، حسب موقع في الفن.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني. ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم (الأيرلندي). للمخرج مارتن سكورسيزي.



