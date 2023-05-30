سمية الخشاب بوشم و حافية القدمين في أحدث إطلالة لها

البوابة-نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، ظهرت فيها جالسة وسط ورود بيضاء، مرتدية فستان باللون الأبيض و حافية القدمين، و قد نالت إطلالة سمية الخشاب إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

و فنيا ، تستعد الفنانة لاستئناف تصوير مسلسل (أرواح خفية)، بعد أن توقف التصوير لأكثر من شهرين، حيث كان آخر المشاهد التي تم تصويرها قبل موسم رمضان الماضي.

الجدير بالذكر أن مسلسل (أرواح خفية)، بطولة: سمية الخشاب، منذر رياحنة، نضال الشافعي، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، عبير منير، محمد عبد الجواد، أيمن عزب، نهى رأفت، إكرامي هجرس، ولاء سلام، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.