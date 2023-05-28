سمية الخشاب تتعرض للهجوم بعد سخريتها من أحمد سعد.. والمتابعون: "النهايات أخلاق"

لم تتوانَ الفنانة المصرية سمية الخشاب في السخرية من ملابس طليقها الفنان أحمد سعد، التي اعتمدها خلال حفل الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد

وتوجَّهت الخشاب عبر حسابها في "توتير" وشاركت تغريدة تسخر فيها بطريقة غير مباشرة من قميص سعد النسائي، الذي جاء من قماش الشيفون الشفاف، وكتبت: "الحمد لله الذي نجانا، وأنا أقول لبسي راح فين؟"..

سمية الخشاب تتعرض للهجوم

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد ومدافع، فمنهم من رأى أن سخرية الخشاب نابع من شعورها بالغيرة من النجاح الذي يحققه أحمد سعد، إذ كتب أحدهم: "رُخص أوي تلقيح الكلام ده!! بس هنقول ايه، ما كلهم جايين من قاع البلاعة"

وأضاف آخر: "احمد سعد بعد طلاق سميه راح حته تانية خالص سواء على المستوى الفني او النجومية والشهرة والفلوس وتقريبا بينافس نفسه وكل يوم ينزل اغنيه احسن من اللي قبلها وحفلات بره وجوه.

سمية خلال الفترة دي عملت مسلسل واحد ومحدش شافه قاعدة على تويتر بتعمل مراجعة ليلة الامتحان لطلاب ثانوي وبتلقح عا".

فيما رأة البعض أن تعليقها نابع من حس فكاتها.



أطلالة أحمد سعد في جدة



وكان أحمد سعد قد أثار حالة من الجدل مرتديةً قميصًا أسود شفاف مخرَّم، بينما نسَّقه بـ"فيست" أسود، حيث اعتبر البعض أن إطلالته نسائية، فكتبت إحداهن: "إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟، هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين، حد يقولي إن ده مش حلق، إطلالة سخيفة و غير موفقة،و ليه بقينا بنتشبه بالغرب في كل حاجة".