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سمية الخشاب تفاجىء جمهورها بتعليقها على صورة أحمد سعد و ويل سميث

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس 2023 - 03:08
سمية الخشاب و أحمد سعد
سمية الخشاب و أحمد سعد

علقت الفنانة سمية الخشاب، علي صورة الفنان أحمد سعد التي ظهر فيها برفقة الفنان العالمي ويل سميث، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

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وكتبت الخشاب تقول: (أحمد سعد صوته رائع وموهبته ماتقلش عن أي فنان عالمي).

وأثار تعليق سمية الخشاب على صورة أحمد سعد، جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا عبرموقع (تويتر)، وجاءت التعليقات، كالآتي:(رجعتوا لبعض؟ ، النهايات أخلاق يا نجمة والله ، انتي من الفنانات المحترمات ، والطحال يا فنانة).

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هذا و كان الفنان أحمد سعد قد احيا حفلًا غنائيًا في سباق سيارات (فورمولا) بجدة. وتداول مقطع فيديو للفنان أحمد سعد وهو يرقص مع الفنان العالمي ويل سميث على أغنية (إيه اليوم  الحلو ده)، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

كلمات دالة:أحمد سعدسمية الخشاب

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