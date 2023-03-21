ويل سميث وأحمد سعد يرقصان في السعودية.. "إيه اليوم الحلو ده"

أجرى النجم الأمريكي ويل سميث رحلة استكشافية لمدينة العلا في شمال المملكة العربية السعودية، واستمتع بوقته في الرقص على أغنية "إيه اليوم الحلو ده" للفنان المصري أحمد سعد.

ويل سميث يرقص مع أحمد سعد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع ويل سميث وأحمد سعد أثناء رقصهما على أنغام أغنيته الضاربة "إيه اليوم الحلو ده" رفقة مجموعة من السيدات اللواتي شاركنهما الرقص.

وفي الفيديو، يعلو صوت سعد في الغناء، حينها يدب الحماس في ويل سميث ويبدأ القفز عاليًا مقلدًا حركات الفنان المصري ومحاولًا ترديد كلمات الأغنية رغم عدم معرفته باللغة العربية.

الله ويل سميث مع احمد سعد 😂 pic.twitter.com/x2lOwD1fye — جوزفين (@JosphineMamdouh) March 20, 2023

وأعرب سعد عن سعادته بهذا اللقاء الذي جاء بعد انتعائه من وصلته الغنائي في حفل "الفورميولا 1"، حيث شارك صورة تجمعه بالنجم العالمي عبر حسابه في "إنستغرام" وأرفقه بتعليق، كتب فيه: إيه ويل سميث الحلو ده".

ويل سميث يدعم صديقه في سباق الهجن

وجاء تواجد سميث في السعودية، وتحديدًا العلا، من أجل حضور سباق كأس الهجن؛ لدعم صديقه المنتج الموسيقي سويز بيتز باعتباره أول أمريكي يمتلك فريقاً لسباق كأس الهجن في المملكة العربية السعودية.

وشارك سميث مفتطفات من رحلته والتجارب الرائعة التي شهدها في السعودية من بينها حضوره سباق الفورميولا وان من داخل حلبة السباق، بالإضافة إلى تجربته شعور انعدام الجاذبية، كما احتسى كوب من القهوة السعودية، وزار العديد من المواقع الأثرية والعمارة الحديثة من بينها موقع الحجر، ومعرض "شهرة: ‎آندي_وارهول" الذي تحتضنه قاعة مرايا.

وحرص النجم على التقاط الصور مع محبيه ومعجبيه، وظهر النجم العالمي في غاية السعادة، حيث مثّلت هذه الزيارة فرصة له لمشاهدة الحضارات في أرض العُلا والاستمتاع بهذه الرياضة التي تم توارثها عبر السنوات.

في المقابل حرص جمهور الفنان العالمي في السعودية على الترحيب به، حيث يحظى سميث بشعبية كبيرة هناك.