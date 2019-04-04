سمية الخشاب بعد الطلاق: تكريم في السعودية و أداء لمناسك العمرة

سمية الخشاب

سافرت الفنانة سمية الخشاب، للمملكة العربية السعودية، لتكريمها في ملتقى المرأة بالرياض. ونشرت سمية عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورة تجمعها بوالدتها من داخل المطار.

وعلقت: (صباحكم ورد وفل، من مطار القاهرة أنا وماما حبيبة قلبي إلى الرياض للتكريم في ملتقى المرأة السعودية عن أغنيتي (بتستقوي)، وضيفة شرف للملتقى الثالث).

و ستنتهز سمية الخشاب فرصة تواجدها مع والدتها بالسعودية لأداء العمرة، حسب موقع صدى البلد.