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سميرة سعيد تحتفل بفوز المغرب مباشرة من داخل المدرج

سهير العابد

سهير العابد

منشور 07 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 04:11
سميرة سعيد
سميرة سعيد

أعربت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن سعادتها الكبيرة بفوز منتخب المغرب امام منتخب اسبانيا وتأهله لدور الثمانية للمرة الأولى كمنتخب عربي .

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و شاركت الفنانة المغربية  متابعيها وجمهورها، بنشرها مقطع فيديو لها من داخل مدرجات مباراة المغرب وإسبانيا، حيث ظهرت برفقة ابنها وصديقتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

و علقت سميرة سعيد على الفيديو الذي نشرته قائلة: (الحمدالله.. انتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي..فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي.. فعلاً إنجاز تاريخي).

 

كلمات دالة:سميرة سعيد

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