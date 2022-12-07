سميرة سعيد تحتفل بفوز المغرب مباشرة من داخل المدرج

أعربت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن سعادتها الكبيرة بفوز منتخب المغرب امام منتخب اسبانيا وتأهله لدور الثمانية للمرة الأولى كمنتخب عربي .

و شاركت الفنانة المغربية متابعيها وجمهورها، بنشرها مقطع فيديو لها من داخل مدرجات مباراة المغرب وإسبانيا، حيث ظهرت برفقة ابنها وصديقتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

و علقت سميرة سعيد على الفيديو الذي نشرته قائلة: (الحمدالله.. انتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي..فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي.. فعلاً إنجاز تاريخي).