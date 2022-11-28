سميرة سعيد رفضت حضور مبارة منتخبها المغرب مع شقيقها لهذا السبب!

تتجنب الفنانة المغربية سميرة سعيد مشاهدة مباراة منتخب بلادها المغرب أمام المنتخب البلجكي رفقة شقيقها، المقيم في بلجيكا.

سميرة سعيد ترفض مشاهدة المباراة مع شقيقها

وأوضحت النجمة خلال لقاء لها في برنامج MBC Trending أنها رفضت حضور المباراة مع شقيقها رغم تواجدها في بلجيكا يوم المباراة، حيث أن شقيقها وزوجته البلجيكية وأطفالهما اجتمعوا عند بيت ابنة شقيقها لحضور المباراة.

وتابعت أن شقيقها أولاده مغاربة بينما أحفاده بلجيكيين، ما عنى غداءً مشحونًا بالتوتر والصرع، مُشيرةً إلى أنها تستطيع رؤية راية بلجيكا مرفوعة في نفس المكان.

وأشارت سميرة إلى أنها تابعت المباراة برفقة ابنها شادي، قائلة: "كان في شد أعصاب فظيع في بداية المباراة، لكن الشوط الثاني كان رائع ومستوى عالمي".



ولفتت الفنانة إلى أنها تمنت تأهل جميع المنتخبات العربية لمونديال قطر، قائلة: "صحيح مشاعري مع المغرب، لكن كنت أتمنى كل المنتخبات العربية تكون موجودة في المونديال، وشايفين مستوى الفرق العربية بقى عالمي، بدليل فوز السعودية على الأرجنتين".

