سوسن ميخائيل تهاجم نسرين طافش: "من أين لك هذا؟"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب للفنانة السورية سوسن ميخائيل تتساءل فيه عن مصدر ثروة زميلتها الفنانة نسرين طافش.

سوسن ميخائيل تهاجم نسرين طافش

وذكرت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير أن ميخائيل هاجمت زميلتها طافش في أحد اللقاءات الإذاعية، إذ قالت: "نسرين طافش، يوم بدبي ويوم بالمالديف ، وعندك بالبنك 40 مليون دولار ، بس بدي افهم من اين لك هذا فيدينا علمينا".

وتابعت انتقادها: "من فترة واحد سألني عن فنانة انو راحت عالمالديف، وانو معها شي 40 مليون دولار، وصار يسألني برايك من وين جايبة هل مصاري ، قلتلو لك شو بدي فيها ، بس انو مبين من وين؟، من اين لك هذا؟".

وتضمن المنشور العديد من التصريحات المثيرة للجدل، من بينها رفض والدتها دخولها عالم الفن، والخلاف بين صباح السالم ورشيد عساف.

سوسن ميخائيل تنفي التصريحات المنسوبة لها

من جهتها، قررت ميخائيل الرد على التصريحات المنسوبة لها عبر فيديو شاركته في "فيسبوك"، أخلت فيه مسؤوليتها عما تتداوله صفحات الأخبار التي وصفتها بـ"التافهة".

وأوضحت الفنانة أنها في العادة تتجاهل الانتقادات والتعليقات والتصريحات المنسوبة لها، لكن هذه المرة الأمر مختلف خاصة أن لا علاقة صداقة تجمعها بطافش، فلم تلتقيا بأي عمل فني؛ لذلك فمن المحتمل أن تصدق طافش ما يجري تداوله.

وأوضحت أنها تفضل عدم التدخل في خصوصيات الآخرين، ولا علاقة لها بالحساب البنكي الخاص بطافش، مؤكدةً أنها ليست بتلك التفاهة.

واختتمت كلامها: "حاج سخافة، قرفتونا السوشال ميديا، بدكن توقعوا بين العالم وتعملو ترند بس مو ع كتافنا، عنجد عيب".