سوسن ميخائيل عن ممثلة لبنانية: "ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارًا تفيد أن الفنانة السورية سوسن ميخائيل سخرت من فنانة لبنانية، لم تكشف عن اسمها وهويتها.

سوسن ميخائيل تسيء لممثلة لبنانية

في التفاصيل، انتشرت تدوينة منسوبة لمخائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسرد من خلالها موقفًا صادمًا وقع لها مع إحدى الفنانات اللبنانيات أصناء تواجدهما في كرفان، جاء فيها: "كان يا ماكان في سالف العصر الحقير يلي وصلنالو وحدة لبنانية انشهرت، لأنو مسلسل انشهر، ويا أرض اشتدي ما حدا قدي، فرفضت تقعد بكرفان واحد مع ممثلة سورية ضفر رجلها بيمثل أحسن منها، توتة توتة خلصت الحتوتة، يا حرام نحنا شو عملنا بحالنا".

سوسن ميخائيل ترد على الاتهامات

بدورها خرجت ميخائيل للرد على الشائعات، مشددةً على عدم إساءتها لأي فنانة لبنانية، مُشيرةً إلى أن الكلام المنسوب لها لا صحة له، وأن المسؤول عن نشره يحاول "الاصطياد في الماء العكر".

وحاليًا تتواجد ميخائيل في تركيا من أحل تصوير مسلسل سوري-لبناني يحمل اسم "الخائن"، المقتبس عن دراما تركية يحمل الاسم نفسه.

وبدأ تصوير العمل قبل نحو 5 أشهر، وما تزال العملية المستمرة إلى الآن.

