سيد رجب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

أكد محمود عواد مدير أعمال الفنان سيد رجب إصابته بفيروس كورونا، حيث انه أصيب منذ 5 أيام، ويطبق العزل المنزلي بالبروتوكول العلاجي .

وقال عواد:(الحمد لله صحته في تحسن، وخضع للعزل المنزلي، عند معرفته بنتيجة التحليل والتي ظهرت إيجابية)، حسب موقع المصري اليوم.

وأضاف:(النهارده اليوم الخامس للعزل المنزلي للفنان (سيد رجب) بعد تأجيل كافة أعماله حتى ان يتم الله شفائه، وهو حاليا يقوم بتطبيق البروتوكول العلاجي للشفاء بمنزله)

يذكر أن تم تأجيل مشاهد الفنان سيد رجب بمسلسل (تقاطع طرق) بطولة الفنانة مني زكي ومن تأليف وإخراج تامر محسن، حيث يجسد من خلال مشاركته بالعمل بدور تاجر مخدرات، ومن المقرر طرحه قريبا.

مسلسل (تقاطع طرق) يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

ومن ناحية أخرى انضم الفنان سيد رجب إلى قائمة أبطال مسلسل (موسى)، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، وسمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.