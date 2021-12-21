سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجلسة تصوير بمناسبة (الكريسماس)

نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور صورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة ‏الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية ، عبر صفحتها على موقع (إنستغرام) وعلقت عليها قائلة: (سوا بليلة عيد الميلاد).

و تألقت بفستان احمر قصير،و تألقت بشعر قصير باللون الأسود الفاتح وتركته منسدلاً عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واعتمدت سيرين المكياج الناعم الجذاب، مع وضع أحمر شفاه باللون الاحمر مع مكياج عيون بألوان ترابية ناعمة أبرزت جمال عينيها.

من ناحية أخرى أعلنت سيرين عبد النور مؤخراً، خوضها بطولة مسلسل بعنوان (العين بالعين) سيجمعها بالفنان رامي عياش ومن إنتاج شركة الصباح.

وينتمى العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتورط بها البطلة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.