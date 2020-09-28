سيرين عبد النور ترد على متابعة "ما تحضري".. ما القصة؟

تداول رواد السوشال ميديا صُور لنقاش وقع بين الفنانة اللبنانية "سيرين عبد النور" وإحدى الفتيات بسبب مسلسل "دانتيل".

وفي التفاصيل، انتقدت الفتاة مسلسل دانتيل الذي يعرض حالياً عبر منصة شاهد من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر، وجاء في تعليق الفتاه "بالمجمل العمل ضعيف والحوارات سيئة وما بدنا نضل نرقع بلكي بالمستقبل هالنجوم الي منحبهم يفكروا قبل ما يوافقوا على أي نص".

وردت الجميلة اللبنانية =بطريقة مباشرة على تعليق الفتاة "ما تحضري" وما كان من الفتاة إلا أن علقت مجدداً "لا بدي أحضر وبدي انتقد كمان ع كيفي وما بدك تعرفي رأيي فيكي تعملي بلوك وما تقرأي كل كلمة منحكيها لما ينهز بدنك".

في البداية وقف الجمهور في صف الفتاة، إلا أن سيرين أوضحت كل شيء لاحقاً إذ اتضح أن عبد النور كانت قد تواصلت مع الفتاة عبر المسجات وحدث نقاش طويل بينهما، واتضح أيضاً أن الفتاة تكتب نفس التعليق على جميع الصفحات الفنية التي تتحدث عن مسلسل دانتيل.

يذكر أنه منذ أيام تم تداول مقطع فيديو لقبلة على الخد تجمع سيرين ومحمود وأثارت وقتها الجدل عند البعض واُعتبرت جريئة، وبررت سيرين وقتها الأمر بأنه مجرد تمثيل.

أما حول قصة العمل، فهو عمل نسائي بجدارة يركز على عالم الأنثى الغني المترف بالتفاصيل المشغولة بعناية كقماش الدانتيل الذي يزينون به عادة القماش العادي ليصبح أكثر فخامة و أناقة . عدد حلقات العمل ثلاثين حلقة، وكان من المفترض أن يعرض خلال الموسم الرمضاني إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك وها هو يعرض الآن. العمل مقتبس من عمل إسباني بعنوان Velvet ويشارك فيه إضافة إلى أبطاله الرئيسيين "سارة أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس" وغيرهم.

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