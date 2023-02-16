سيلينا غوميز متصالحة مع نفسها وتردّ على تنمّر هايلي بيبر عليها

تحدّثت النجمة الهوليوودية الشهيرة "سيلينا غوميز" خلال وقت سابق عن الانتقادات الكثيرة والتنمّر الذي تعرّضت له بسبب زيادة وزنها بالفترة الأخيرة، حيث انها عانت من مرحلة صعبة.

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية والتي أظهرتها بوزن زائد جدًا، حيث نشرت هايلي بيبر مقطع فيديو تزامناً مع الصورة وعلّقت عليه: "أنا لا أقول إنها تستحّق ذلك ولكن توقيت الله مناسب دائماً".

الجمهور يعيدون نشر فيديو هايلي بيبر مع تعليقها

وأعاد الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو الذي نشرته هايلي بيبر في وقتها، والذي اعتقد الكثيرون في وقتها بان هايلي كانت تقصد سيلينا غوميز في كلامها من خلال هذا الفيديو.

وبالرغم من ان هايلي بيبر زوجة النجم الكندي جاستن بيبر قد خرجت بعد ذلك ونفت هذه الشائعات والاتهامات وفامت بحذف الفيديو بشكل سريع، إلا أن الجمهور اصر على اتهامها بالـ تنمّر على سيلينا لوزنها الزائد.

سيلينا غوميز تردّ على مقطع الفيديو

لكن يبدو أن الفنانة العالمية قررت أن لا تصمت على التنمّر الذي تتعرّض له من قبل المعجبين الذين أعادوا نشر مقطع الفيديو لإثارة الجدل من جديد بين هايلي وسيلينا.

وبدت سيلينا متصالحة مع نفسها جداً ومنتفحة تماماً لهذا الانتقادات، وكتبت تعليق ايجابي على الفيديو المتداول: "لا بأس! لا أدع هذه الاشياء تحبطني وسأكون لطيفة مع الجميع".