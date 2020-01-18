شائعات الارتباط تلاحق منة عرفة و الـ(يوتيوبر) علي غزلان

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة منة عرفة بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب والـ(يوتيوبر) علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما .

وظهرت منة عرفة في أحدث صورها مع علي غزلان، وهما على جليد صناعي بأحد المولات، وعلقت بالإنجليزية قائلة: (أفضل من الأفضل)، مشيرة برمز القلب، ما جعل متابعيها يتساءلون عن حقيقة ارتباطهما، وجاءت التعليقات: (هتتجوزوا امتى؟، ارتبطوا طيب ولا لا مش فاهمه، الف مبروك ربنا يتمم بخير، هاه هتتجوزوا امتى صورتين في نفس الوقت)، وغيرها من التعليقات، حسب موقع صدى البلد.

وعلى جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.

الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير، تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.