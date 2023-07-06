شاروخان يتعرّض لإصابة خطيرة خلال التصوير.. ويخضع لعملية جراحية في الوجه

تعرّض النجم البوليوودي الشهير "شاروخان" الى إصابة بالغة خلال تصوير فيلمه الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية مما تسبب بدخوله المستشفى على الفور.

تفاصيل الحالة الصحيّة لنجم بوليوود شاروخان



وفي تفاصيل تعرض النجم الهندي لإصابة خطيرة في أنفه خلال تصوير فيلمه الجديد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مما تسبب بنقله إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، وبعد الفحوصات اللازمة أكد الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لنجم بوليوود من أجل إيقاف النزيف.

وطمأن شاروخان جمهوره بشأن وضعه الصحي حيث قال: "إصابتي لا تدعو الى القلق"، وتمت مشاهدة النجم الهندي وهو يخرج من المستشفى بينما كان يضع ضمادة على أنفه.

وكشف موقع pinkvilla أن شاروخان عاد إلى مدينة مومباي، حتى ينال قسط من الراحة في منزله بحسب نصيحة الأطباء الذين أكدوا انه في طريقه للتعافي.

وعلى صعيد متصل ، يترقب جمهور الفنان الهندي طرح الإعلان الترويحي الخاص بفيلمه الجديد Jawaan، كما عبروا عن حماستهم في انتظار عرض الفيلم.

إصابات شاروخان خلال التصوير



والجدير بالذكر أن هذه الإصابة ليست الأولى في تاريخ الفنان الهندي الذي اعتاد على تقديم مشاهد الأكشن الصعبة.

وسبق وأن تعرض نجم بوليوود الشهير في وقت سابق لإصابة وتحديدًا عند تصوير فيلم Fan، حيث أصيب بكسر في ركبته، وعلق حينها على الأمر: "تصوير هذا الفيلم كان صعبًا للغاية، وتعرضت للكثير من الإصابات بسبب مشاهد الجري".