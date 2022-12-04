شاروخان في ملابس الإحرام ويؤدي مناسك العمرة قبل مهرجان البحر الأحمر

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة للنجم البوليوودي الشهير "شاروخان" خلال تواجده في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية مؤخرًا من أجل حضور مهرجان البحر الأحمر.

نجم هوليوود شاروخان يؤدّي مناسك العمرة

وظهر نجم بوليوود في الصورة خلال قيامه بتأدية مناسك مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة، حيث ظهر وهو يرتدي زيّ الإحرام الأبيض بينما حرص العديد من الأشخاص على الاحاطة به.

وشارك الحساب الخاص بالنجم البوليوودي مجموعة الصور وعلّق عليها: "الملك شاروخان يؤدّي العمرة في مكة المكرمة".

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات للتعليق على الصور، فقال أحد المتابعين: "ماشاء الله تقبّل الله دعائكم ان شاء الله"، وأشاد الكثيرون بتصرف النجم الهندي واستغلاله تواجده في السعودية لأداء مناسك العمرة.

شاروخان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشار بان النجم البوليوودي الشهير حصل يوم امس على تكريم خاص له في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك بسبب مسيرته الكبيرة خلال افتتاح المهرجان.

ويقام المهرجان في مدينة "جدّة" في المملكة العربية السعودية حيث أن شاروخان حصد جائزة اليسر الذهبي مع النجمة المصرية "يسرا" والمخرج "غاي ريتشي"، وتواجد في المهرجان عدد من نجوم العالم من أبرزهم جاكي شان وشارون ستون واندي جارسيا.