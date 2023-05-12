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شاكيرا غير مُهتمة بـ توم كروز وتصف شائعات علاقتها به بـ "المضحكة"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 12 أيّار / مايو 2023 - 10:19
توم كروز وشاكيرا
توم كروز وشاكيرا

أثيرت الكثير من الشائعات مؤخراً حول انجذاب الفنان العالمي توم كروز إلى الفنانة الكولومبية شاكيرا، ورغبته بمواعدتها، وبعد رصدهما سويًا في سباق الفورميلا 1 والتقاط العديد من الصور لهما راح البعض للحديث عن علاقة تجمعهما.

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شائعات حول علاقة حب تجمع شاكيرا وتوم كروز

تواجد الثنائي في سباق الفورمولا في ولاية ميامي حيث كان ابن شاكيرا متواجد معها، والتقطت عدسات الكاميرا شاكيرا وتوم وهما يتبادلان الحديث بشكل ودّي وممتع وبدا في غاية الإنسجام.
 

كما اكّدت مصادر عديدة بان الثنائي كانا متقاربين جداً خلال تواجدها في السباق وبدا عليهما السعادة الكاملة وهما معاً دون ان يلتفتا الى أي احد آخر.
 

بالاضافة الى شائعات بان توم كروز قام بإهداء النجمة الكولومبية باقة من الورود الجميلة حيث كان يغازلها بها، وانتقل المتابعون الى مواقع التواصل الاجتماعي للاشادة بمدى تقارب الثنائي.

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توم كروزشاكيرا

شاكيرا تردّ على شائعات علاقتها بتوم كروز

وبعد انتشار الشائعات بشكل كبير وتصدّر اسم االثنائي مواقع التواصل الاجتماعي خرجت النجمة الكولومبية عن صمتها وعلّقت على موضوع ارتباطها بتوم كروز.
 

وأكّدت الفنانة بانها غير مهتمة أبداً بمواعدة توم كروز كما أنها تعتقد بأن الشائعات التي خرجت عليهما سخيفة ووصفتها بأنها "مضحكة للغاية".
 

واعتبر الكثير من الجمهور بأن النجمة الشهيرة اهانت النجم العالمي  بطريقة تعليقها على العلاقة حيث علقوا انها كان من الأفضل أن تكتفي بالصمت أو تنفي بشكل رسمي.

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