توم كروز معجب بشاكيرا.. وصور تثير شائعات حول علاقتهما

تصدّر اسم المغنيّة العالمية "شاكيرا" مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي رفقة النجم الهوليوودي "توم كروز".

توم كروز وشاكيرا يثيران شائعات حول علاقتهما

كشفت مصادر مطلعة وصحف عالميّة عن احتمالية وجود علاقة حب تجمع كل من "توم كروز" و "شاكيرا"، وذلك بعد تواجدهما معاً في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

ورصدت كاميرات الباباراتزي النجم العالمي وشاكيرا وهما متواجدان معاً في السباق حيث كانا يستمتعان بالحديث مع بعضهما وبدا عليهما الانسجام التام.

وبينما كانت شاكيرا تتحدّث بانسجام واستمتاع مع كروز دخل ابنها من حبيبها السابق بيطيه والذي بدأ بالقفز بسعادة بالغة فيما أمسكت هي رأسه بكل محبة وحنان.

وتداول المتابعون فوراً الصور التي جمعتها بالنجم توم كروز حيث بدأ الجمهور بإثارة شائعات وجود علاقة تجمعهما، وأكّدت مصادر قريبة بأن كروز كان قد كشف في وقت سابق عن إعجابه الشديد بالنجمة الكولومبية.

علاقة شاكيرا وحبيبها السابق جيرارد بيكيه

ويشار بان النجمة "شاكيرا" كانت قد انفصلت مؤخراً عن اللاعب جيرارد بيكيه وذلك بعد اثارت شائعات بخيانته لها بعد علاقة دامت لمدة 10 سنوات أثمرت عن طفلين.

بدات علاقة الثنائي قبل 12 عامًا وأثارت حينها الكثير من الجدل نظرًا لفارق السن بينهما الذي وصل إلى 12 عامًا، واستمرت العلاقة لسنوات وانتهت بسبب خيانة بيكيه لحبيبته مع فتاة تصغره بسنوات.