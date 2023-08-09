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شاكيرا في رحلة سرية مع لويس هاميلتون.. "علاقتهما ليست صداقة"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 09:11
شاكيرا
شاكيرا

ما تزال الشائعات تلاحق النجمة الكولومبية شاكيرا والسائق البريطاني لويس هاميلتون بعد رصدهما معًا في العديد من المناسبات، كان آخرها في ملهى ليلي.

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شاكيرا ولويس هاميلتون في رحلة سرية 

وأفاد موقع "ديلي ميل" البريطاني أن علاقة الثنائي" أكثر من مجرد صداقة"، لاسيما بعد توجهها في رحلة سرية إلى إيبيزا، إذ كشف مصدر أن الثنائي التقيا في أحد الفلل بعد مغادرة العمال، وصرَّح قائلًا: "عندما غادر العمال، بقيت المغنية بمفردها مع مرافقها الخاص واستقبلت زيارة من هاميلتون".

وزعم السائق الخاص لهاميلتون أنه كان يسمع المحادثات الجارية بينه الأخيرة وشاكيرا، في تأكيد على أن الثنائي على تواصل دائم بعد انفصال شاكيرا عن زوجها اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه.

شاكيرا

تصالح شاكيرا وجيرارد بيكيه

وبالعودة إلى علاقة شاكيرا وجيرارد، كشفت صحيفة إسبانية أن الحرب انتهت بينهما بالتصالح، وذلك بعد الخلافات التي وقعت بينهما بشأن اتفاقية الانفصال وحضانة طفليهما ميلا وساشا.

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وأشارت الصحيفة أن بيكيه وشاكيرا ملتزمين باتفاق الانفصال، إذ انتهى النقاش فيما بينهما.
 

كلمات دالة:شاكيرا

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