شاكيرا تضع جيرارد بيكيه في موقف محرج.. والأخير ينفعل غضبًا في ملهى ليلي

تعرض نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه لموقف محرج في أحد الملاهي الليلة بإسبانيا، عندما هتف المتواجدون باسم حبيبته السابقة، المغنية الكولومبية شاكيرا، أثناء محاولته إلقاء خطاب في احتفال نهاية الموسم بدوري الملوك.

جيرارد بيكيه في موقف محرج بسبب شاكيرا

ويظهر بيكيه في الفيديو واقفًا على خشبة مسرح الملهى الليلى ممسكًا بالميكروفون، لكنه صدم من رد فعل الجمهور الذي بدأ بترديد اسم شاكيرا بصوت عالٍ مرارًا وتكرارًا، مانعين إياه من الحديث.

ولم يتمالك بيكيه نفسه وسط هذا الهتاف الصاخب، إذ انفعل قائلًا: "أنا بطل العالم. وأنتم نكرة اذهبوا وافعلو شيئًا في حياتكم"، رغم أنه في العادة لا يزعج نفسه بردود أفعال متابعيه، لكنه لا يستطيع التزام الصمت حينما يتحول الانتقاد والاستهزاء إلى إهانة.

جيرارد بيكيه يفتح صفحة جديدة

على صعيد آخر، كشفت بعض التقارير الصحفية أن نجم دفاع برشلونة السابق لا يكترث بالتعليقات التي تتعلق بحياته الماضية، بل يتطلع إلى مقابلة أطفاله للمرة الأخيرة خلال عطلتهم الصيفية.

كما أن بيكيه يطمح لبدء حياة جديدة مع حبيبته كلارا شيا مارتي، إذ كشف مصدر قائلًأ: "لم يعد يهتم لأنه طوى الصفحة دون تردد، حتى أنه لا يتذكرها (شاكيرا)".



