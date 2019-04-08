شاهدوا بالصور: حلا شيحة تشارك متابعيها لقطات برفقة ابنتها..هل تشبه والدتها؟

حلا شيحة

عادت الفنانة حلا شيحة للظهور مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص منذ عودتها من الاعتزال على البقاء على تواصل مع متابعيها بشكل شبه دائم، فشاركت مؤخرًا عبر حسابها على موقع إنستغرام لقطات تجمعها بابنتها نالت فيها إعجاب الجمهور بشكل لافت.

وظهرت شيحة في الصور برفقة طفلتها، واحتضنتها في إحدى اللقطات وكأنها تملك الدنيا وما فيها، وعلقت قائلة: "يوم سعيد، لحظات لا تعوض، ربنا يحفظ ولادنا كلهم"، ليتفاعل معها الجمهور ويعلق الكثير منهم بأن الطفلة تشبه خالتها الممثلة هنا شيحة.

View this post on Instagram Happy morning يوم سعيد لحظات لا تعوض ربنا يحفظ ولادنا كلهم A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on Apr 6, 2019 at 11:42pm PDT

على الناحية الأخرى، كشفت الفنانة حلا شيحة خلال مقابلة مع "MBC Trending"، عن أول عمل سينمائي لها بعد العودة من الاعتزال، وتحدثت عن تجسيدها لشخصية مذيعة تعمل على إنجاز تقارير عن شاعر من الإمارات "طرفة بن العبد"، والذي قتل في سن الشباب منذ زمن بعيد.