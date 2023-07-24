شاهد أحدث ظهور لـ يارا صبري من تركيا لتصوير مسلسل "في الداخل"

تتواجد الفنانة السورية يارا صبري في تركيا من أجل تصوير النسخة المعربة من المسلسل التركي "في الداخل"، إذ ستجسد شخصية والدة الفنان سامر إسماعيل.

يارا صبري في تركيا

شاركت صبري متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" أحدث ظهور لها، إذ نشرت سلسلة صور لها أثناء تواجدها في تركيا، إذ أطلَّت بإطلالة كاجوال مؤلفة من سترة سوداء وبنطال دنيم، فيما اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة ولم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

وشاركت صبري عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" صور أثناء استمتاعها بوقتها رفقة الممثل جاد خاطر ومقدمة البرامج ميا سعيد.

أحداث مسلسل " في الداخل "

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي حول أخوين انفصلا عن بعضهما البعض بشكل قسري طوال عشرين عامًا في ظل ظروف غامضة، يجري اختطاف الأخ الأصغر "أوموت" من قبل عصابة مافيا حينما كان بعمر الثالثة، ويرسل لوالدته قميصًا ملطخًا بالدم كناية على موته.

تعيش الأم"فسون" في حالة من الحزن على فراق طفلها، ووزوجها الذي زج في السجن لأنه كان يعمل قاتل مأجور للعصابة التي أقدمت على خطف طفله، إذ كان هدفها من خطفه لضمان صمته عن الأفعلا والجرائم التي ارتكبها لصالحهم.

أبطال مسلسل "في الداخل"

وقع اختيار شركة MBC على الفنان السوري سامر اسماعيل، ليحل مكان النجم التركي شاتاي أولوسوي، والفنان اللبناني جنيد زين الدين، الذي سيحل مكان النجم التركي أراس بولوت.

وسيجسد سامر إسماعيل دور شاب يعمل في طرق غير مشروعة كوالده، ويقرر الانتقام من رئيس عصابة مافيا، الذي عمل على اختطاف شقيقه وحبس والده، الذي كان يعمل لديه كقاتل مأجور.

في حين، سيجسد جنيد زين الدين شخصية شقيق سامر إسماعيل، الذي اختطف من قبل العصابة بعمر 3 سنوات، ونشأ في كنف رئيسها، والذي يدفعه لإكمال تعليمها في كلية الشرطة ليصبح ضابطًا.

وستجسد صبري " دور والدة "صرب"، الشخصية التي سيقدمها الفنان سامر اسماعيل.



