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يارا صبري تحتفل بزفاف ابنها وهكذا أصبح شكلها بعد سنوات من الغياب

سهير العابد

سهير العابد

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:27
يارا صبري
يارا صبري

أطلت الممثلة السورية المعتزلة يارا صبري على الجمهور بعد غياب طويل محتفلة بعقد قران إبنها الشاب كرم صليبي بحفل إقتصر على الأقرباء والأصدقاء في مدينة مونتريال الكندية.

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وعلقت يارا صبري على الصور وكتبت: (كبرت عيلتنا الحلوة ومبارح صرت أم العريس وصار عندي بنوتة جديدة، كان بينقصنا وجود أبو العريس يلي احتفل معنا عالزوم بسبب ظروف العمل. الله يوفق العرسان ويبعتلهم أيام حلوة).

و عبر الجمهور عن تفاجئهم بعدم التغيير في شكل يارا صبري رغم تقدمها في العمر، وأكدوا انها لا تزال تمتلك الملامح الجميلة نفسها، كما أنها لم تخضع لعمليات تجميل.

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