شاهد: أمينة خليل تشارك متابعيها بأحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة أمينة خليل لأحدث جلسة تصوير لتستعرض جمال ملامحها واللوك الجديد الذى أقبلت عليه، وهذا ما أكدته عبر صورها بموقع (إنستجرام)، وظهرت أمينة خليل بإطلالة أنيقة جريئة،متبعة آخر صيحات الموضة.

وتشارك أمينة خليل فى شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل (خلي بالك من زيزي) ويشاركها في بطولة العمل الفنان محمد ممدوح ليجسد دور البطولة أمامها، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، حسب موقع اليوم السابع.

ويعد مسلسل (خلي بالك من زيزي) التعاون الرابع الذي يجمع محمد ممدوح الشهير بتايسون بأمينة خليل، بعد تعاونهما في مسلسلي (لا تطفئ الشمس)، و(قابيل) وفيلم (الخلية).