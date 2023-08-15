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شاهد: أول ظهور لهند صبري برفقة ابنتها التي أصبحت شابة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 آب / أغسطس 2023 - 02:09
هند صبري
هند صبري

البوابة- شاركت النجمة هند صبري مقطع فيديو لها برفقة ابنتها و هما ترقصان على أغنية ( أول ما سحبت حزامي) عبر منصة (تيك توك).

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و لطالما حرصت اللنجمة على إخفاء  ابنتها عن الإعلام ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.و قد نال الفيديو العديد من اعجاب المتابعين الذين امطروها بعبارات المديح و الإطراء.

هند صبري

على جانب آخر، تنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد (في مهب الريح) و المأخوذ عن المسلسل الأمريكي (The Good Wife)، و هة من بطولة عدد من النجوم من بينهم الى جانب هند صبري، كل من إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

هند صبري

كلمات دالة:هند صبري

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