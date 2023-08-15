شاهد: أول ظهور لهند صبري برفقة ابنتها التي أصبحت شابة

البوابة- شاركت النجمة هند صبري مقطع فيديو لها برفقة ابنتها و هما ترقصان على أغنية ( أول ما سحبت حزامي) عبر منصة (تيك توك).

و لطالما حرصت اللنجمة على إخفاء ابنتها عن الإعلام ولكن في الفترة الأخيرة بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.و قد نال الفيديو العديد من اعجاب المتابعين الذين امطروها بعبارات المديح و الإطراء.

على جانب آخر، تنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد (في مهب الريح) و المأخوذ عن المسلسل الأمريكي (The Good Wife)، و هة من بطولة عدد من النجوم من بينهم الى جانب هند صبري، كل من إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.