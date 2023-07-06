نجمات انضممن لمنصة "ثريدز".. من بينهم هيا مرعشلي وهند صبري

قبل ساعات، أصدرت "ميتا" تطبيق جديد يحمل اسم "ثريدز" متاح للمستخدمين في أكثر من 100 دولة، ، وهو عبارة عن منصة تواصل اجتماعي نصية منافسة لموقع التغريدات "تويتر".

وسرعن ما انضم نجوم الوطن العربي ونجوم هوليوود للتطبيق، الذي وصل عدد مستخدميه إلى الآن أكثر من 10 مليون مشترك، وهنا نعرض قائمة المشاهير المتواجدين على التطبيق:

مايا دياب

اشتركت الفنانة اللبنانية مايا دياب في التطبيق، ووصل عدد متابعيها إلى الآن ما يقارب الـ35 ألف متابع، وكتبت في أول منشور لها: "مايا دياب واحد، إيلون ماسك صفرـ. مرحبا مجتمع ثريدز".

أصالة

انضمت أصالة لمجتمع "ثريدز"، ووصل عدد متابعيها إلى الآن 78 ألف متابع، وكان أول منشور شاركته هو: "مكان آخر للاختفاء من أنس".

أنغام

وصل عدد متابعي الفنانة اللبنانية أنغام ما يقارب الـ 4 آلاف متابع، وإلى الآن لم تشارك أي منشور.

ماريتا الحلاني

انضمت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة عاصي الحلاني، إلى التطبيق ووصل عدد متابعيها ما يقارب الـ32 ألف متابع، وفي منشور شاركته كتبت: "مرحبا ثريدز".

ديما الأسدي

انضمت عارضة الأزياء والفاشنيستا العراقية ديما الأسدي للتطبيق ، ووصل عدد متابعيها ما يقارب الـ13 ألف متابع، وكان أول منشور لها: "مرحبا" مع إيموجي على شكل يد تشكل قلبًا.

هيا مرعشلي

وصل عدد متابعي الفنانة السورية هيا مرعشلي لما يقارب الـ8 آلاف متابع، ولم تشارك أي منشور على حسابها.

رشا رزق

وصل عدد متابعي الفنانة السورية وصوت الطفل رشا رزق ما يقارب الـ 20 ألف متابع، ولم تشارك إلى الآن أي منشور عبر حسابها

تيما الشوملي

شاركت الفنانة والمخرجة الأردنية تيما الشوملي أول منشور لها على تطبيق "ثريدز"، كتبت فيه: "مرحبا"، ووثل عدد متابعيها 10 آلاف متابع.

هند صبري

شاركت الفنانة التونسية هند صبري أول منشور لها على التطبيق، كتبت فيه: "أول ثريدز.. أين سينتهي هذا؟".