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شاهد حبيبة ربيع بدر الجديدة.. وهيفا ماجيك تكشف أنها تعمل بمهنة إباحية!

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 10:33
هيفا ماجيك
هيفا ماجيك

انفصلت نجمة السوشيال ميديا هيفا ماجيك عن حبيبها رجل الأعمال اللبناني ربيع بدر قبل عدة أشهر بسبب عدم اهتمامه بها، لكن يبدو أن الأخير بدأ قصة حب جديدة مع فتاة فاتنة.

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صدم ربيع بدر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان ارتباطه بشابة حسناء عراقية تدعى حنين، ورغم محاولاته على إخفاء ملامحها إما عن طريق وضع إيموجي على وجهها أو دفعها لارتداء كمامة، إلَّا أن أن متابعيه أغرموا بملامحها ورشاقتها وأناقتها.

هيفا ماجيك

وينشر الثنائي مقاطع فيديو وتحديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهران بأوضاع حميمية ويتبادلان القبل بطريقة جريئة، كما أطلوا عبر خاصية البث المباشر للحديث عن علاقتهما؛ حيث يرى البعض أنهما يحاولان إغاضة هيفاء.

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وكشف هيفا أن الفتاة قاصر وذات سمعة سيئة وتعمل بمهنة إباحية،وليس كما ادعى ربيع أنها تبلغ من العمر 19 عامًا.

زواج هيفا ماجيك وربيع بدر 


يذكر أن هيفا تزوَّجت من ربيع بتاريخ 13/12/2019 في حفل زفاف عائلي، وقد تعرضا كلاهما للتنمر والمضايقات بسبب عمليات التحول الجنسي التي أجرتها هيفاء بنفسها بعدما كانت صبيًا يدعى "صبحي".

 

كلمات دالة:هيفا ماجيكربيع بدرحبيبة ربيع بدرنجوم

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