هل تتزوج هيفاء ماجيك طليق بلقيس فتحي رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف..فيديو!

ما يزال الجمهور العربي تحت صدمة دعوى الخلع التي رفعتها بلقيس فتحي ضد زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف علي.

الخبر الذي أعلنته بلقيس منذ ساعات وأكدت فيه أن دعوى الخلع موجودة في المحاكم الإماراتية أعاد للأذهان تصريح قديم لـ خبيرة التجميل المتحولة جنسياً هيفاء ماجيك والتي كانت منذ سنوات قد أبدت اعجابها بـ رجل الأعمال عبد اللطيف والذي كان خطيب بلقيس في تلك الفترة...ماجيك كانت قد صرحت بـ "عيني ع حدا مرتبط..خطيب بلقيس يا ويلي شو حلووو"...تصريح ماجيك القديم تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي من بعد خبر الطلاق بين بلقيس وسلطان خاصةً أن هيفاء ماجيك قد انفصلت مؤخراً عن حبيبها رجل الأعمال اللبناني ربيع.

زواج بلقيس فتحي

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر إهتمامات جمهورها، حيث إحتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.

وعلاقتهما من بعد الزواج كانت مستقرة تماماً للأعين ولم يكن قد سمع الوسط الفني بأي خلاف بينهما طوال فترة زواجهما والتي أثمر عنها طفل وحيد أطلقا عليه اسم "تركي" ويبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً.

فنياً، كانت قد أطلقت بلقيس آخر أعمالها والذي حمل عنوان "حالة جديدة" وتم إطلاقه على طريقة الفيديو كليب وحقق أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، كما أنها أطلقت أول عمل باللهجة اللبنانية وحمل عنوان "خاف عليا" وحققت من خلاله أكثر من 3.3 مليون مشاهدة.

للمزيد من قسم الترفيه:

سعد الصغير بأول ظهور رومانسي مع زوجته برلنتي عامر!

شهاب يصدم الجمهور ويثير الجدل حول خضوعه لـ عمليات تحويل الجنس بسبب هذه الصُور!

قضية سوشانت سينغ راجبوت تم إغلاقها على هذه النتيجة؟!