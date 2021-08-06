شاهد: خالد سليم يهنىء زوجته بفيديو رومانسي

شارك الفنان خالد سليم مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، مهنئاً زوجته بعيد ميلادها.

وقال بكلمات مؤثرة ورومانسية: (حبيبة قلبي يا أغلى الناس.. حته مني وأم بناتي.. بحبك وبموت فيكي .. كل سنة وانتي طيبة يا قلبي.. يارب دايما معايا وفي ضهري.. ربنا يقدرني وأسعدك واردلك جزء من طيبة قلبك وحنينك وجدعنتك.. ربنا يخليكي ليا يا أم خديجة يا قمر).

وعلق على الفيديو كاتبا: (أنا الأكثر حظا لأنك لي، ربنا يحميكي يا كل شيء بالنسبة لي، كل عام وأنت بخير كوكو يا ملكتي، أحبك)، لترد عليه كاتبة: (أحبك يا رجلي، ربنا يخليك ليا يارب ومايحرمنيش منك ومن طيبة قلبك وحبك وخوفك علينا).

وروج الفنان خالد سليم لحفلته المقبلة المقرر إقامتها في دار الأوبرا بالإسكندرية ، يوم الخميس 12 أغسطس/آب القادم وذلك من خلال صفحته موقع تبادل الصور والفديوهات (إنستجرام).

و نشر سليم بوستر الحفلة وعلق علية قائلا: (هستناكوا إنشاء الله يوم الخميس 12 أغسطس الساعة ٨ مساء في دار الأوبرا بالإسكندرية ، وبقول لكل الناس الي كام نفسها تيجي وملحقتش تحجز متزعليش نعوضها الحفلة الجاية بإذن الله أشوفكم على خير).

يذكر أن الفنان خالد سليم طرح مؤخرا أغنية (عشمني) وهي من كلمات هشام صادق، ألحان مدين، توزيع أحمد خالد، هندسة صوت وميكس هاني محروس.