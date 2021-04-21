خالد سليم يشارك متابعيه بيوميات عائلته الرمضانية...صورة

شارك الفنان خالد سليم متابعيه، بيوميات شهر رمضان العائلية له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهر خالد سليم من منزله برفقة أبنائه و هو يصلي بهم مما أثار إعجاب متابعيه، حسب موقع صدى البلد.

هذا و يستعد الفنان خالد سليم لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان (عشمني) عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب) وعدد من المنصات الرقمية والإذاعية، خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، ةتوزيع أحمد عادل، والكليب إخراج إسلام هشام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل (جمال الحريم)، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.