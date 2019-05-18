شاهد كيف أصبح النجم أوميت ايرديم بعد خسارة أكثر من نصف وزنه

نجح النجم أوميت ايرديم الذى وصل وزنه فى فترة ما إلى 142 كيلوجرام في التخلص من وزنه الزائد بالحمية القاسية والتمارين الشاقة .

وشارك أوميت ايرديم، الذى تم انتقاده كثيرا بسبب وزنه الزائد، لمتابعيه صوره القديمة عبر حسابه على الإنستجرام ، وأثار إعجابهم بمظهره الجديد، حيث بدى أكثر رشاقة وتناسقا.

يذكر أن أوميت إيرديم ولد فى 15 يونيو 1985 فى مدينة قوجا التركية ، وهو ممثل سينمائى وتلفزيونى ومسرحى تركى . اشتهر بدوره فى مسلسل 'علوم الحياة ' ، وبدأ مسيرته الفنية فى العام 1998 على خشبة مسرح البلدية فى قوجا .

شارك فى العديد من الأفلام والمسلسلات أهمها : علوم الحياة – القلوب -سيلينا – أضانلى -التسعينات – كازان – رئيس البلدية – على عكس ذلك – جان . كما شارك أيضا فى برامج تلفزيونية مثل جواز سفر – الجلاد .

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