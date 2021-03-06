شاهد: منة فضالي تخضع لجلسة تصوير مبهرة و بالأحمر

خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمد الكشكي، وتألقت فيها بفستان أحمر، ونشرت الصور على حسابها بموقع (انستجرام) ولاقت إعجاب متابعيها، ويأتي ذلك بعد عودة منة إلى القاهرة بعد زيارة لسوريا لتصوير دورها في الموسم الثاني من مسلسل (مقابلة مع السيد آدم)، الذي عرض الموسم الأول منه في شهر رمضان الماضي، حسب موقع اليوم السابع.

سلسل (مقابلة مع السيد آدم) من إخراج فادي سليم ويشارك في تأليفه مع شادي كيزان وبطولة غسان مسعود، رنا شميس، محمد الأحمد، كارمن لبس، مصطفى المصطفى، السدير مسعود، تولين البكرى، جيانا عنيد، وتجسد منة فضالى في العمل دور خبيرة تجميل، لديها أخت ليست شقيقة، سورية، تكتشف أنها قتلت وتم سرقة أعضائها، فتقرر الانتقام وتبدأ رحلتها وتلتقي بالسيد آدم.

كما وتظهر منة فضالي ضيفة شرف في مسلسل (نسل الأغراب) المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، وتأليف وإخراج محمد سامي.