شاهد: هكذا احتفلت الهام شاهين بعيد ميلاد يسرا

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها الفنانة يسرا، والتي احتفلت أمس الأربعاء بعيد ميلادها من خلال فيديو صنعته لها خصيصًا.

ونشرت إلهام شاهين، على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات (إنستجرام،) فيديومن داخل منزلها مهنئة خلاله يسرا بعيد ميلادها ومتمنية لها خلاله سنة سعيدة أكثر نجاحا وتألقا وعلقت عليه كاتبة: (بحبك ياسيفا يا جميلة).

بدورهم كان فريق عمل مسلسل (حرب أهلية) قد احتفلوا بعيد ميلاد النجمة يسرا، حيث فاجأت الشركة المنتجة وأسرة المسلسل، الفنانة بتورتة عيد ميلادها داخل لوكيشن العمل، وكذلك تفاجأت يسرا بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائها وصديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني، فيما حرصت الإعلامية بوسي شلبي على إحضار تورتة خاصة لصديقتها يسرا، وجرى الحفل في أجواء من البهجة والسعادة.