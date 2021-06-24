شبيهة كيم كارداشيان اللبنانية سازديل تثير الجدل بمواصفات شريك أحلامها.. ومتابع يرد: "عادي شيلي الميك آب والسيليكون"

كل فتاة تمتلك مواصفات معينة لشريك أحلامها، ومنها من تهتم بشخصية الرجل وأخرى بشكله ومظهره ومستواه الاجتماعي والمالي.

وقد أثارت الإعلامية اللبنانية سازديل موجة من الانتقادات بعدما كشفت عن مواصفات رجل أحلامها، وبدا أن أكثر ما يهمها هو الشكل الخارجي بنسبة كبيرة، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: " على فكرة انا مستحيل احكي مع رجل اصلع، او عنده كرش او مش رياضي.. تقولوا عني سطحية كيفكم i dont care”.

على فكرة انا مستحيل احكي مع رجل اصلع، او عنده كرش او مش رياضي.. تقولوا عني سطحية كيفكم i dont care 🤷🏻‍♀️ — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) June 22, 2021

وعلَّق إحدى المتابعات بسخرية: "الرجل بلا كرش ما يسواس قرش".

الرجل بلا كرش مايسواش قرش — Aisha Alharbi (@Aisha_alharbiii) June 22, 2021

وكتب آخر: "عادي شيلي الميك آب والسيليكون وكلميهم رجل لرجل ههههههههههههههههههههه".

عادي شيلي الميك اب والسيليكون وكلميهم رجل ل رجل.. هههههههههههههههههههههههههه — Citizens (@BuDana92724091) June 23, 2021

وكتب آخر: " الحمدلله لست منهم. لكن هم بيقولون نفس الشي بعد ماراح نحكي مع اي وحده فيك وعمليات They don’t care".

الحمدلله لست منهم. لكن هم بيقولون نفس الشي بعد ماراح نحكي مع اي وحده فيك وعمليات

They don’t care — iCyber سايبر (@SecurQ) June 22, 2021

وعادت سازديل، المعروفة بشبية "كيم كارداشيان"، بنشر تغريدة أخرى قائلة: " بس ترا انا يهمني ذكاء الرجل وشخصيته بس هايدي المرحلة الثانية بعد ما يجتاز المرحلة الاولى بنجاح”.

بس ترا انا يهمني ذكاء الرجل وشخصيته بس هايدي المرحلة الثانية بعد ما يجتاز المرحلة الاولى بنجاح🤪🤪 — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) June 23, 2021

وبعد موجة الانتقاد، نشرت سازديل فيديو يظهر فيها رجل يقول "خلاص يعني الواحد ما يغلط، مشوها" مُرفق بتعليق "شازديل إذا شافت اصلع ومكرش ومعه فلوس"، وبدورها علَّقت: " هههه على فكرة في دراسة تقول الاصلع اكثر رجولة، كرمال ما نزعلوا مني بس انا متمسكة برأيي".

هههه على فكرة في دراسة تقول الاصلع اكثر رجولة ☺️☺️كرمال ما نزعلوا مني بس انا متمسكة برأيي🤪🤪🤪 https://t.co/Mg46bU79J8 — Sazdel el Kak سازديل (@Sazdell) June 24, 2021

سازديل تستبعد من الكويت

يذكر أن سازديل استبعدت من دولة الكويت بعد حوالي 10 سنوات من الإقامة فيها والسبب صُور فاضحة مخالفة للذوق العام.

الخبر الذي انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي أثار استغراب الجمهور بحكم أن الصور التي تشاركها الإعلامية عبر حسابها في إنستجرام تعتبر عادية وغير مبالغ بها، كما علق البعض أن لباسها عادي وخبر الاستبعاد أو الترحيل وراءه قصة أخرى خاصةً أنها لم تتلقى أي إنذار من قبل حول موضوع اللباس.

وأكدت سازديل بدورها موضوع الاستبعاد وأضافت أن الأمر كان مجرد خدعة، إذ أنه تم المطالبة بحضورها للمركز الأمني من أجل توقيع تعهد وما إن وصلت إلى هناك حتى تم حجزها ليوم كامل من دون السماح لممثل السفارة اللبنانية برؤيتها أو الإطلاع على الموضوع، كما أضافت أنه تم إخبار ممثل السفارة أنها تلقت إنذاراً سابقاً وهو ما لم يحصل أبداً، وحول موضوع اللباس علقت بـ "ألبس اللبس الي يرتدونه البنات في مولات الكويت".

وفجرت الإعلامية التي غادرت الكويت مفاجأة لجمهورها أنها متزوجة من رجل كويتي يحبها ويحترمها من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وعلقت أيضاً بمشاركة صورة جديدة عبر حسابها في سناب شات أنها ستأخذ إجازة بسبب ما تعرضت له وأنها أُصيبت باليأس والإحباط نتيجة المعاملة التي لاقتها من دولة الكويت التي تحبها، وأضافت أن عيادة التجميل التي تمتلكها ما زالت تعمل ولم يتم إغلاقها كما أُشيع.