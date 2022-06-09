شذى حسون مع تعدد الزوجات.. وهذا رأيها بالمساكنة

أطلَّت الفنانة العراقية، شذى حسون، ضيفة في برنامج "جعفر توك"، المعروف بالأسئلة غير التقليدية والمثيرة للجدل، حيث تطرَّقت للحديث عن مواضيع شتى من بينها موقف صعب وقعت له مع حبيبها القديم ورأيها بتعدد الزوجات.

شذى حسون والعنف المنزلي





كشفت شذى حسون أنها تعرَّضت للعنف المنزلي، وتأثرت لدى حديثها عن الموضوع رغم رفضها الدخول للتفاصيل؛ مُشيرةً إلى أنها هربت من تلك العلاقة باعتبارها "حرة نفسها"، ولم تفكر مرتين بل اتخذت قرار الذهاب بلا عودة نهائيًا.

وكشفت أن وضع العنف المنزلي مزري في العراق وزدادت نسبته بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ نتيجة ما يمر به الرجل العراقي من ظروف صعبة وويلات الحروب؛ مؤكدةً أنها لا تبرر تصرفاتهم لكن هذه أسباب منطقية للعنف.

ورفضت شذى حسون تشجيع المرأة المعنفة في التمرد على زوجها والهروب من بيت الزوجة، لا سيما أن لا يوجد قوانين تحميها في حال قررت الهروب من العلاقة واللجوء للقضاء أو أسرتها.

وأوضحت أن الزواج مسؤولية كبيرة، وقد أنهت علاقتها لأنها وصلت لمرحلة فقدت فيها نفسها، وبدأت تقدم على فعل أشياء غير مقتنعة بها لإرضائه، بالإضافة إلى كثرة الغيرة والشك من قبله.

وشكرت الله على أنها لم تتزوج الأشخاص الذين كان من المفترض الزواج منهم.



شذى حسون وتعدد الزوجات

ودافعت حسون عن حق زواج الرجل من أربع نساء في الدين الإسلامي، وقالت: "بالأخير هي حرية شخصية وموجودة في الشريعة، وليست حرية للمرأة لأسباب جسدية، لأنه ما رح ينعرف الولد لمين، وفحص الـDNA في أوائل الحمل قد يقتل الجنين".

من جهة أخرى، أشارت إلى أنها لا تقبل بشكل شخصي ”تعدد الزوجات“، لكن هناك العديد من النساء اللواتي يوافقن على ذلك.



شذى حسون والمساكنة

رفضت شذى فكرة المساكنة قبل الزواج، قائلة: ”قصة المساكنة رح تضيع وقت، وليش أساكن شخص، ممكن في يوم من الأيام يحمل حقيبته ويروح، دون مسؤوليات؟“.



شذى حسون والمثلية الجنسية

لم تظهر الفنانة العراقية دعمها المباشر بالمثلية الجنسية، لكن أشارت إلى أنها تحترم حرية كل شخص، قائلة: "كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه، ممكن يكون عنده أمراض داخلية ما حد يعرفها غيره، خلته يوصل لهذا الشيء، وأنا مع كل واحد حر بنفسه“.

