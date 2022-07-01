شريهان تعلق على فيديو آمال ماهر بهذه التغريدة

علقت النجمة شريهان على ظهور المطربة آمال ماهر في فيديو تتحدث فيه للجمهور لطمأنته عليها، وغردت شريهان، قائلة:(الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا ووحشتي قلبي يا بنت قلبي وحشتي مصر و العالم العربي نحن جميعاً في إنتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر).

وتابعت:( سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين ربنا يعفو عنك ويعافيكي إن شاء الله وتعودي سالمة غانمة لكل محبيكي في مصر والعالم العربي والدنيا كلها سلامتك حبيبتي).

بدورها ردت الفنانة أمال ماهر على تغريدة الفنانة شيريهان، و قالت عبر (تويتر): (أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك، ولو أنا وحشت قلبك، فأنتي بتوحشينا وإنتي قصاد عيوننا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وأيقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر).

آمال ماهر كانت قد حسمت التكهنات حول اختفائها وخرجت في فيديو طمأنت خلاله الجمهور عليها بعد فترة من الغياب، حيث قالت : (جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا و أقول لكل جمهوري انتظروني قريبا).