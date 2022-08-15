شقيقة يعقوب بوشهري تتعرض للسرقة.. وينشر فيديو للمجرمة

يتعرض السياح العرب خلال زيارتهم للدول الأوروبية إلى النصب والاحتيال والسرقةكثيرًا، ولم تكن شقيقة يعقوب بوشهري استثناءً.
شقيقة يعقوب بوشهري تتعرض للسرقة في لندن
كشف مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري عن تعرض شقيقته للسرقة أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، حيث أقدمت إحدى الفتيات على سرقة حقيبتها وهربت بها خلال انسغال شقيقته بقياس أحد الأحذية خلال تواجدها في أحد الأسواق.
ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شاب" ينصح من خلاله متابعيه على توخي الحذر أثناء التواجد ف بريطانيا والدول الأوروبية، مُشيرًا إلى أن شقيقته تعرَّضت للسرقة من فتاة تبدو أنيقة للغاية وحسنت المظهر، ما يخيل للمرء أنها غير سارقة.
ونشر بوشهري مقطع فيديو وثَّق عن طريق كاميرات المراقبة المتواجدة في المحل، تظهر فيه السارقة مُرتديةُ فستانًا باللون الوردي أنيق، وسرَّحت شعرها على شكلل ضفائر رفيعة، حيث تسللت بخفة وأمسكت الحقيبة بخفة وفرَّت هاربة.
وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد للبذخ الذي يظهره العرب أثناء تواجدهم في الدول الأوروبية من ارتدائهم لأشهر العلامات اللتجارية وتزينهم بالحلي والمجوهرات، وبين منتقد لعدم انتباه شقيقته لممتلكاتها، فكتبت إحداهن: "لحد يزعل من تعليقي .. عقب مسرحية الكارونا الناس ماتت من اليوع برا و احنا الله سلمنا ما يصير نروح لهم من فوق لي تحت براندات .. الناس تشوف و تطالع و تحقد و ما عندهم دين نفس دينا او تمني الخير للغير .. ف انتبهوا كشخوا بديرتكم عند احبابكم مو عندهم و اللي يقرا بالامور السياسيه بيفهم انهم داشين بالطوفه و وضعهم وايد صعب و محنا بعاد عنهم .. ف ديروا بالكم".
وأضافت أخرى: "يامعوده الجنطه تقول بوقيني بينها وبين صاحبتها متر برا ماينفع التلفون ع طرف الطاوله ولا الجنطه الكرسي اللي يمج مفروض كل شي بحضنج اهو بحضنج وينباق بعد 🥴 الله يعوضها خير".
يعقوب بوشهري يكشف مواصفات شريكة أحلامه
وفي وقت سابق، أثار يعقوب بوشهري غضب متابعيه بعد تصريحاتها الأخيرة حول واجبات الزوجة والمواصفات التي يطمح أن تكون في شريكة أحلامه المستقبلية.
شارك يعقوب بوشهري متابعيه عبر حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو يتحدث فيه عن مواصفات الزوجة وواجباتها تجاه زوجها وبيتها، مُشيرًا أنها مسؤولة عن شكل زوجها وأناقته وهندامه، قائلًا: "هي من واجباتها إنها تدير بالها عليك وتكون عمود بيتك، أي راجل متزوج لازم مراته لو شافته مو حالق تسأله حبيبي ليه مو حالق.. لازم تهتمي في زوجك، اشتري له ماكينة للحلاقة، رتبيه".
ولفت إلى أنه لم يجد المرأة المناسبة التي تشبهه، فهو يحب النظافة والترتيب بشكل كبير، قائلًا: "أنه شخص يحب الترتيب والنظافة، مُشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يجد فتاة تشبهه بهذه الصفات، قائلًا: "أنا وايد أحب الترتيب أحب النظافة، هذا شيء يأزمني، لأني ما لاقي إنسانة تنفع تكون نفسي".
وحول من يرون أنه كبير في العمر للزواج، أجاب قائلًا: "واحد يقولي راحت عليك.. ليش راحت عليا، أنا آسف لكل راجل كنت أشوفه في الأربعين وأقول عليه كهل، لأن إحنا عيال".
لكن في بداية الفيديو أشاد بوشهري بالمرأة، قائلًا: "البيت يلي ما في مرة ما في اثمرة..لو تحط مليون خادمة ماكو فايدة، المراة هي عامود وهي أساس حياة الإنسان، مثل ما انت أساس حياة المرأة والحفاظ عليها وادير بالك عليها وتحميها ودلعها وتوفرلها كل احتياجاتها يلي انت تقدر عليها".
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