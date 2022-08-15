شقيقة يعقوب بوشهري تتعرض للسرقة.. وينشر فيديو للمجرمة

يتعرض السياح العرب خلال زيارتهم للدول الأوروبية إلى النصب والاحتيال والسرقةكثيرًا، ولم تكن شقيقة يعقوب بوشهري استثناءً.

شقيقة يعقوب بوشهري تتعرض للسرقة في لندن



كشف مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري عن تعرض شقيقته للسرقة أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، حيث أقدمت إحدى الفتيات على سرقة حقيبتها وهربت بها خلال انسغال شقيقته بقياس أحد الأحذية خلال تواجدها في أحد الأسواق.

ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شاب" ينصح من خلاله متابعيه على توخي الحذر أثناء التواجد ف بريطانيا والدول الأوروبية، مُشيرًا إلى أن شقيقته تعرَّضت للسرقة من فتاة تبدو أنيقة للغاية وحسنت المظهر، ما يخيل للمرء أنها غير سارقة.

ونشر بوشهري مقطع فيديو وثَّق عن طريق كاميرات المراقبة المتواجدة في المحل، تظهر فيه السارقة مُرتديةُ فستانًا باللون الوردي أنيق، وسرَّحت شعرها على شكلل ضفائر رفيعة، حيث تسللت بخفة وأمسكت الحقيبة بخفة وفرَّت هاربة.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد للبذخ الذي يظهره العرب أثناء تواجدهم في الدول الأوروبية من ارتدائهم لأشهر العلامات اللتجارية وتزينهم بالحلي والمجوهرات، وبين منتقد لعدم انتباه شقيقته لممتلكاتها، فكتبت إحداهن: "لحد يزعل من تعليقي .. عقب مسرحية الكارونا الناس ماتت من اليوع برا و احنا الله سلمنا ما يصير نروح لهم من فوق لي تحت براندات .. الناس تشوف و تطالع و تحقد و ما عندهم دين نفس دينا او تمني الخير للغير .. ف انتبهوا كشخوا بديرتكم عند احبابكم مو عندهم و اللي يقرا بالامور السياسيه بيفهم انهم داشين بالطوفه و وضعهم وايد صعب و محنا بعاد عنهم .. ف ديروا بالكم".

وأضافت أخرى: "يامعوده الجنطه تقول بوقيني بينها وبين صاحبتها متر برا ماينفع التلفون ع طرف الطاوله ولا الجنطه الكرسي اللي يمج مفروض كل شي بحضنج اهو بحضنج وينباق بعد 🥴 الله يعوضها خير".

يعقوب بوشهري يكشف مواصفات شريكة أحلامه

وفي وقت سابق، أثار يعقوب بوشهري غضب متابعيه بعد تصريحاتها الأخيرة حول واجبات الزوجة والمواصفات التي يطمح أن تكون في شريكة أحلامه المستقبلية.