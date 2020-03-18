شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها:(انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟)

يبدو أن الخلافات لم تنته بين النجمة ياسمين عبد العزيز و شقيقها وائل عبد العزيز ، حيث خرج فى منشور عبر حسابه على (فيسبوك) يطالب شقيقته بإعلان ارتباطها رسميا من الفنان أحمد العوضي، حسب موقع صدى البلد.

وكتب وائل علي حسابه بموقع (فيسبوك) قائلا: (بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم).

وأضاف وائل: (أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!)