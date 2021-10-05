شمس الكويتية في موقف محرج بعد إرسال تعليقات الإعجاب لنفسها!

أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل الواسع بسبب عدد من الصور التى تحمل رسائل مزيفة ونشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) عرضتها إلى حالة من السخرية.

وجاء في واحدة من الرسائل التي نشرتها شمس والتي من المفترض أنها تلقتها من الجمهور:(أحسنتي، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك).

واتضح من خلال الرسائل أن الفنانة شمس قامت بإرسال هذه الرسائل لنفسها لتظهر لجمهورها بأنها محبوبة وتلاقي إعجاب الجمهور.

وأثارت هذه الرسائل موجة من السخرية ضد شمس على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى مراسلة الفنانة لنفسها من أجل إقناع الجمهور بمحبتها.

بدورها ردت شمس على هذه الإتهامات ونفت ما يتم تداوله بكثافة، وقال: (يقولون إني أطرش لنفسي رسائل لا هذا مو أنا وحساب ثاني طرشتلي بنت اسمها عهود وأنا نشرت).

لكن متابعون ردوا على تبريرها بأن الأمر واضح للغاية، أو ربما من الأفضل أن تستعين بمختصين في مجال السوشال ميديا لشرح الموضوع لها.