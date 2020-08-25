شمس الكويتية: راضية بلقب عانس..ولم أجد للآن الرجل الذي يجذبني إليه"

بعد تعرضها للكثير من المواقف فيما يخص تجربة الزواج، قررت الفنانة شمس الكويتية البوح لمتابعيها عن سر عدم تفكيرها في الارتباط في الوقت الحالي، وقالتها بصراحة وبوضوح: "لا أريد الزواج"، مع تأكيدها على أنها متقبلة تمامًا أن يطلق عليها لقب عانس.

ومن خلال مقطع فيديو، كشفت شمس بعض المواقف التي جعلتها تبتعد تمامًا عن موضوع الزواج، فتحدثت عن تقدم أحدهم لها في مرة من المرات وكان يحمل شهادة في الـ"بترول" وتابعت: " واحد قولتله المستوى الفكري لازم يكون متقارب قالي أنا عندي شهادة خريج بترول.. ويش دخل الشهادة في التقارب الفكري.. أنت جاي تتوظف في أرامكو".

وأضافت شمس: "رسالة لكم أنتم الثلاثة.. أنا ما أبغى أتزوج تعبت من الرفض وتعبت أقول لأ ولكن توصل لمرحلة إن يجيني ناس يقولولي فلان مرسلني مو قولتلك لأ توسط ناس ليش".

وعن إصرار من حولها لإقناعها بالزواج، أشارت شمس أن الزواج لا يعتبر إنجازًا، فالكلاب والقطط أيضًا يتزوجون وينجبون، وتابعت: " أنا راضية ينقال عني عانس الفنانة عانس راضية ينقال عني أرملة وكل شي أنا جربت الحياة وتزوجت وتطلقت ورحت وجيت وخلاص أنا مكتفية.. حلوا عني عشان في وجه تاني ما حابة يطلع أنا ما أبغى أتزوج".

واختتمت قائلًة: "المرة الصانعة هي اللي تروح تطلب الرجال لما تلاقي الرجل اللي يملى عينها ويسد عينها.. ما أحب لساني لما ينطلق فخلوه.. سيبونا من هالسيرة هذه رسالة وجهتها للمهاطيف الثلاث ما أبيكم".

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