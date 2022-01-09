شهد الياسين تفاجئ الجميع بولادتها عبر فيديو.. "أصبحت أم ضاري"

استقبلت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت شهد الياسين مولودها الثاني، وهو أمر مفاجئ لأنها أخفت عن متابعيها ووسائل الإعلام خبر حملها طوال تلك الفترة.

شاركت شهد الياسين متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لها وهي تحمل مولودها "ضاري" من داخل إحدى المستشفيات، وأعربت عن مدى سعادتها باستقبال مولودها الجديد، وقالت: "مساء الورد حبيت أشارككم مفاجأة حلوة هذه السنة الحمد لله رزقت بضاري، ولقد قمت بالسلامة وهو بصحة وعافية والآن أصبحت أم ضاري والله يخليلي جوري، وكنت أرغب في مشاركة هذه الفرحة في العام الجديد ربنا يبارك لي في أبنائي".

وأرفقت الفيديو بتعليق، جاء فيه: "الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بمولود اسميته ضاري الله يخليه ويجعله من الذرية الصالحة".

شهد الياسين وسبب اخفاء حملها



وعن سبب إخفاء حملها طوال الفترة الماضية، أوضحت أنها كانت ترغب في مفاجأة جمهورها، قائلة: "ما قلت لكم إني حامل من قبل قلت أخليها مفاجأة لكم، ولما أولد تشاركوني بفرحتي".

والجدير بالذكر أن الياسين أثارت قلق متابعيها بسبب تغيبها عن الظهور الإعلامي، لكنها أطلَّت في عدة فيديوهات قصيرة لتؤكد تواجدها.

المشاهير يهنؤون شهد الياسين

وقدم مشاهير الوطن العربي والإعلاميين تبريكاتهم وتهانينهم للفنان، فعلَّقت الفنانة الكويتية شيماء علي على منشورها: "الف مبروك حبيبي يتربى بعزج".

وكتب المذيع عبدالرحمن الدين: "مبروك ما ياكم اخيتي ام ضاري، والله يجعله من الذرية الصالحة ويرزقكم بره".

وقدَّمت الفنانة أميرة محمد التهاني، وكتبت: "ألف مبروك يتربى بعزكم يارب".