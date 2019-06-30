بالفيديو: لقطات من حفل زفاف الفنانة شهد الياسين

احتفلت الفنانة العراقية شهد الياسين بحفل زفافها بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، وقامت بمشاركة مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه تم تداول صورة زوجها وهو رجل أعمال سعودي يدعى عادل الكندري.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو لشهد الياسين، عبر حسابها على "إنستغرام"، مهنئة إياها على زفافها وكتبت: "عرس شهد الياسين، الله يتمم عليها بالخير والسعادة"، وردت عليها شهد، قائلة: "مشكورة يا حبيبتي يا روحي".

ومن نجمات الخليج اللاتي حضرن حفل زفاف شهد الياسين، كانت الفنانة لمياء طارق ونورا ومي عبدالله، ليتم تداول مقطع لهن وهن يرقصن على أنغام الموسيقى.

يشار إلى أن شهد أعلنت عن عقد قرانها في شهر مايو الماضي، عندما حرصت صديقتها الفنانة هيفاء حسين على المباركة لها على إنستغرام، ثم نشرت الفنانة العراقية بنفسها فيديو على حسابها تشكر فيه كل من بارك لها على عقد قرانها، مشيرة إلى أنها ستقيم حفل زفافها بعد شهر رمضان.

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