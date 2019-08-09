شيرين رضا تثير الجدل بتغريدة جريئة عن الأضحية!

تسائلت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حول ماهية الحيوان المُحرم تناول لحمه لأنه يأكل من القمامة، مرفقة صورة بعض الخراف.

ونشرت رضا عبر (تويتر)، صورة لخراف ومواشي تتواجد وسط القمامة وتأكل منها، وعلقت عليها: (يا تري إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه (بيأكل من الزبالة)؟)، حسب موقع صحيفة الوطن.

وأثارت التغريدة غضب جمهور السوشيال ميديا، وحصدت كمية كبيرة من السخرية والتهكم، حيث اعتبروا حديث رضا اعتراضا على الأحكام الربانية، فيما حاول البعض إيضاح الأمر لها بأن سبب تحريم أكل لحم الخنازير ليس لأنها تأكل من القمامة وحسب، وبدأ في شرح السبب، بينما هاجمها آخرون بشدة ووصل الأمر إلى حد السب.