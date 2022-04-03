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شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ذهبية

منشور 03 نيسان / أبريل 2022 - 05:53
شيرين رضا
شيرين رضا

احتفلت نجمات الوطن العربي بقدوم شهر رمضان المبارك، واخترن إطلالات تتسم بطابع التحفظ احترامًا لقدسية الشهر.

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وقد تصدرَّت الفنانة المصرية شيرين رضا موقع البحث "غوغل" بسبب إطلالتها الرمضانية الأنيقة، فارتدت فستانًا ذهبي أنيق مُزيَّن بحبيبات الترتر اللماعة، بينما اعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية تعود لعقد الثمانينات.

شيرين رضا

وشاركت شيرين رضا متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها جالسةً على الأريكية مُرتديةً فستانها الذهبي بينما تنظر إلى الأعلى، وعلَّقت: "رمضان كريم جميعًا".

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وأشاد الكثيرون بجمال شيرين وأناقتها وقاموا بتهنئتها ومعايدتها، فعلًّقت إحدهن: "كل سنه وانتي طيبه يا قمر رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه وسعاده وراحه بال منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلاية".

وعلَّقت أخرى: "هو في قمر زيك؟ اكيد مفيش".

كلمات دالة:شيرين رضارمضان 2022رمضان

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