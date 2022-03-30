فنان يعاير شيرين رضا بتقدم عمرها: (معلش السن...)

تحول خلاف الفنان مصطفى درويش والفنانة شيرين رضا الي حديث السوشيال ميديا ، ليتصدر مصطفي درويش التريند علي محرك البحث (غوغل) بعد تبادل التعليقات بينه وبين شرين رضا بعد تصريحها عنه لانسحابة من فيلم (الملحد).

و بدأت تفاصيل الأزمة، بين الطرفين عندما أذاعت (قناة القاهرة والناس) برومو البرنامج الرمضاني (حبر سري) للإعلامية أسماء إبراهيم وخلاله وجهت سؤال للفنانة شرين رضا ما رأيك في انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم الملحد؟، ليأتي رد شيرين محرجا حيث قالت ( الممثل ده ماعرفهوش بصراحة).

من جانبه رد الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالتعليق علي ما قالته (معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين)، ومع هجوم البعض عليه من رواد السوشيال ميديا اعتراضا على ما وصفوه بتنمر مصطفي درويش الذي عاد للرد مرة أخري لتوضيح وجهة نظره من خلال منشور آخر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قال فيه (اللي بيحب يفهم بيفهم واللي بيحب يظيط بيظيط وخلاص أنا لا بسخر ولا أقدر أسخر من سن حد أنا مش طفل ما أنا كبير في حاجة في الدنيا اسمها بتغلط في شخص بتقوله انت كبير مسمعتهاش قبل كده الصراحة أنا بحترم كل الزملا قدام أو جداد كلنا زملاء في شغل واحد وأكيد بحترم الكبير قبل الصغير) مضيفا : (ممكن أزعل من موقف بس أغلط فيه مش تربيتي أغلط في حد في التليفون أو على فيسبوك أروح أغلط في وشه واللي معاشرني عارفين عني ده بس كده وده للتوضيح نقفل القصة الغريبة دي).