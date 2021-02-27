شيرين رضا تصدم الجمهور بالكشف عن عمرها الحقيقي و مؤهلها العلمي

قالت الفنانة شيرين رضا، إن أغرب معاكسة تعرضت لها كانت من شخص يدعى محمد وعمره 25 عامأ ويريد الزواج منها واصفة (كانت معاكسة غريبة)، لافتة إلى أنها لم تتزوجه.

وداعبت رضا، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية (اون اي)، جمهورها أثناء الحلقة بأن عمرها الحالي 28 عامأ، لافتة إلى أن عيوب الشهرة هي عدم قدرة الشخص على فعل أي شيء يرغبه.

و أجابت عن سؤال حول مؤهلها الدراسي، قائلة انها رسبت فى الثانوية العامة وسافرت إلى الخارج لاستكمال دراستها ولكن مؤهلها في مصر الاعدادية.

وأشارت إلى أن وزنها 60 كيلو أما طولها 167 واصفة نفسها بالخفيفة واللذيذة، لافتة إلى أن بنت وحيدة وليس لديها اخوة.

وأكدت شيرين أنها تعلمت من والدها الصبر وتفهم الأشخاص من حولها ، أما من والدتها فقد ورثت الترتيب والنظام، لافتة إلى أنها لم تلجأ يوما لتعذيب ابنتها أو سوء معاملتها ولكنها كانت تتبع طرقا أخرى للعقاب.

يذكر أن شيرين رضا تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم (تحت تهديد السلاح) من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هاني سلامة.

آخر أعمال شيرين رضا فيلم (الغسالة)، مع الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمود حميدة، ودارت أحداثه في إطار كوميدي خياليي يشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل​، بيومي فؤاد، ​ياسمين رئيس​، ​غادة عادل.