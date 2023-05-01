شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب يدًا بيد في أحدث ظهور بالسعودية

كانت علاقة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب مثار جدلٍ دائم، لاسيما أن البعض لاحظ عدم تواجده إلى جانبها في حفلها الأخير؛ ما دفعهم للاعتقاد أن علاقتهما انتهت بشكل نهائي.

أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

إلَّا أن الثنائي نسفا الشائعات بعد رصدهما معًا خلال زيارة لهما للملكة العربية السعودية، للمشاركة بليلة روائع الموجي في مدينة الرياض، إذ بدا عليهما السعادة وهما ممسكان بيد بعضهما البعض.

واختارت شيرين لظهورها فستانًا أحمر ضيقًا من قماش الساتان اللمَّاع، جاء بأكمام طويلة. وأكملت عبدالوهاب إطلالتها بتسريحة شعر مموجة قصيرة، وتزيَّنت بقلادة بسيطة، وانتعلت صندلًا بلون النود، في حين اعتمدت مكياجًا ناعمًا لإبراز ملامحها.

في حين اختار حبيب إطلالة كاجوال مؤلفة من تيشيرت أبيض وبنطال جينز غامق، وانتعل حذاءً رياضيًا أسود.

وأهدت شيرين إحدى معجباتها عطرًا للشعر من "شانيل"، يبلغ سعره 80 دولارًا.

شيرين تهدي عطرها لإحدى معجباتها 😍❤️.pic.twitter.com/usyKTHAkIM — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 1, 2023

شيرين عبدالوهاب تجدد تعاونها مع روتانا

ويأتي ظهور الثنائي بعد حل الخلافات بين شيرين وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث أعلنت الشركة تعاونها مع شيرين بمشاركة صورة تجمعها مع المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عبر الحسابات الرسمية.

وعلقت الشركة على الصورة: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل.

كما أعلنت الشركة عن إقامة حفل خاص لشيرين ضمن موسم الرياض في الأيام المقبلة، بالقول: "حفلة بالايام القادمة بجده وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان ( صوت إحساس العرب)".