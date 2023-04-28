شيرين عبدالوهاب تسقط على المسرح بشكل صادم.. وردّة فعل غريبة منها (بالفيديو)

تواجدت المغنية المصرية "شيرين عبدالوهاب" في كوكا كولا أرينا بمدينة دبي الإماراتية لإحياء حفلاً غنائيًا منذ ساعات، حيث أن هذه الحفلة هي الأولى للنجمة المصرية بعد غياب طويل عن الحفلات الغنائية بسبب العديد من الازمات الشخصية التي مرت بها.

وتفاعل الحضور بشكل كبير مع الأغاني التي قدمتها الفنانة المصرية، حيث افتتحت الحفل الغنائي بأغنيتها الشهيرة التي طرحتها مؤخراً قبل اختفائها عن الساحة وهي "كلها غيرانة".

شيرين عبدالوهاب في موقف محرج بعد سقوطها عن المسرح

وخلال أداء شيرين أغنيتها الشهيرة "على بالي" جلست على طرف المسرح وقالت لجمهورها: "ما تخفوش ما مش هقع، ما يوقعش غير الشاطر".

ولم تمضي سوى دقائق حتى سقطت بشكل صادم على رجليها على المسرح وسط محولة العديد من الأشخاص مساعدتها على النهوض بعد السقطة القوية.

ردّة فعل شيرين بعد سقوطها

حافظت شيرين بشكل غريب على ضحكتها بعد سقوطها على المسرح، وانقسم الجمهور ما بين من أشاد بردّة فعلها بانها كانت عفويّة وطبيعية وتابعت الضحك والغناء، بينما أكّد أشخاص آخرون بأن تصرّفات شيرين كانت غير طبيعية وردّة فعلها غريبة وغير محافظة على توازنها وأنها لا تتصرف بشكل طبيعي.

إطلالة شيرين خلال الحفل

أما حول اطلالة شيرين في الحفل فقد ارتدت تنورة رياضية باللون الفوشي طويلة والتي كان طولها هو السبب في عرقلة حركتها على المسرح، حيث مازحت جمهورها بأنها نسيت تقصيرها، ونسّقت معها بلوزة بنفس اللون.