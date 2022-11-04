شيرين عبد الوهاب تعود لمنزلها

كشف ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خروج الفنانة من المستشفى عبر صفحته على موقع (فيسبوك).

وكتب ياسر قنطوش: (الحمد لله خروج الفنانة #شيرين_عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات) .

و كان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قد كشف عن مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عقب خروجها من المستشفى أمس الخميس، وامتدت المكالمة لأكثر من نصف ساعة.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن الفنانة قد عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وستعود قريبا لجمهورها بعدما استعادت كامل لياقتها وصحتها.